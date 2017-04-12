搬家不識路... 女童放學走到派出所大哭

2017-04-12 16:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕「嗚嗚...」就讀小學1年級的蘇姓女童日前在放學時間走到新北市中和警分局南勢派出所，門口值班警員見其神色怪異，上前問「小妹妹有什麼事嗎？」蘇小妹再也忍不住放聲大哭，口齒不清的說「我不知道怎麼回家...」。

警方見狀趕緊帶蘇小妹進入所內安撫，拿了飲料、麵包給蘇小妹充飢，並說「叔叔會幫你找到媽媽，不要怕！」一問之下才知蘇小妹一家因最近才搬來中和，路不熟的她一出校門就忘了怎麼走回家。警方細問年籍資料後，順利聯絡到蘇母。

蘇母一趕抵派出所直呼「我女兒？我女兒呢？」蘇小妹一聽到媽媽呼喊，便飛奔至媽媽懷中，母女準備要離去派出所時，蘇小妹突然回頭大喊「謝謝警察叔叔！」稚嫩的感謝，讓警員們心頭都暖暖的。