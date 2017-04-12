會飛的警車？ 警用無人機從雲端維護治安
2017-04-12 16:24
警政署發布「警用無人機」。（記者黃敦硯翻攝）
〔記者黃敦硯／台北報導〕警政署資訊室發表最新研發成果，設計出「警用無人機」，將空拍機結合多種鏡頭，甚至可以使用熱顯像，遠距離警示、廣播功能，未來若全面投入維護治安，可從雲端守護民眾安全，而且警用無人機裝上紅藍警示燈，就好像是會飛的警車。
據了解，警政署是於昨天在「智慧警政與安防物聯科技應用研討會」現場，正式介紹「警用無人機」巡檢應用系統，利用無人機快速、機動的特性，搭載警示燈、蜂鳴器、三模攝影機，希望未來能達到犯罪預防、即時監控、日（夜）間蒐證等多項功能。
警政署資訊室主任蘇清偉指出，這套警用無人機搭配4G無線網路，可即時傳回現場的影像資訊，未來將可解決偏鄉警力不足、山區警力不易到達的問題，更可藉此建構360度的立體警網。
蘇清偉表示，這一台警用無人機包括軟硬體的總造價約需100萬元，因搭配功能很多，目前飛行時間為10至20分鐘，但會持續改善無人機續航力，使其能推行至全國各警察機關，成為支援治安工作的利器。
據悉，目前已有多個直轄市警局自行購買無人空拍機協助維護治安，例如台中市已運用在交通事故時空拍現場，而台南市警局、新北市警局也分別在執行單車環島與馬拉松比賽中，使用空拍機協助了活動的安全情況。
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