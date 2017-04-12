殺父弒母案大逆轉 王忠義停押返家堅稱清白

2017-04-12 16:27

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕前年震驚社會的王忠義疑為詐領父母微型保險金等補助，涉嫌殺父弒母一審遭判無期徒刑案大逆轉，台中高分院今天裁定停止羈押，王忠義返回暫居地後表示，他是清白的，對於地檢和地院的錯誤，會準備更多證據來證明，希望早日無罪定案，讓自己重獲自由。

王忠義表示，南投檢方起訴書和地院有罪判決書的內容都有錯誤，他都已經羈押了兩年，現能做的就是解釋清楚，早日還自己清白，「無罪定案，放我出來」。

王忠義對自己的妻子和兒子十分保護，要媒體不能打擾妻兒，也不能曝光其住處，未來有關他準備的證據，可以再問他。

王忠義停押後，每週六必須跟居住地的豐城派出所報到，他說，會如期報到，並認真準備證明自己清白的各種資料。