無名男跌落溪邊溺斃 警公布特徵盼協尋

2017-04-12 16:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局10日接獲通報指出，有一名男子跌落溪谷溺斃，消防隊員協助將人拉起後，初步檢視，身上並無證件，暫時無法找到家屬。警方公布死者特徵，請民眾若有發現，周邊親友失蹤，且符合特徵者立刻跟警方聯繫。

男性死者年約40歲，身高約177公分，體型中等，髮長約10公分（無燙髮、染髪），身上無刺青、疤痕，也沒裝假牙。穿著米色長袖無領上衣（V字型衣領，有黑色滾邊）、藍色絨毛長褲、白色內衣（廠牌Hang Ten）及穿拖鞋（藍白拖）。

警方呼籲，家中若有類似特徵之失蹤人口，請儘速與第三分局連絡。