| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恭喜！Ella生了 可愛牡羊座勁寶誕生 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

無名男跌落溪邊溺斃 警公布特徵盼協尋

2017-04-12  16:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局10日接獲通報指出，有一名男子跌落溪谷溺斃，消防隊員協助將人拉起後，初步檢視，身上並無證件，暫時無法找到家屬。警方公布死者特徵，請民眾若有發現，周邊親友失蹤，且符合特徵者立刻跟警方聯繫。

男性死者年約40歲，身高約177公分，體型中等，髮長約10公分（無燙髮、染髪），身上無刺青、疤痕，也沒裝假牙。穿著米色長袖無領上衣（V字型衣領，有黑色滾邊）、藍色絨毛長褲、白色內衣（廠牌Hang Ten）及穿拖鞋（藍白拖）。

警方呼籲，家中若有類似特徵之失蹤人口，請儘速與第三分局連絡。

廣告
  • 落水的男子穿著藍白拖鞋。（記者吳昇儒翻攝）

    落水的男子穿著藍白拖鞋。（記者吳昇儒翻攝）

  • 落水溺斃男子衣著外觀。（記者吳昇儒翻攝）

    落水溺斃男子衣著外觀。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：無名男跌落溪邊溺斃 警公布特徵盼協尋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.