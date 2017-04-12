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抬棺辦「正元告別式」 割闌尾發言人再不起訴

林祖儀等人搭建「正元告別式」靈堂。（翻攝割闌尾計畫臉書）

2017-04-12  16:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕沃草創辦人林祖儀擔任「割闌尾行動」發言人，103年9月20日，「割闌尾」團隊在台北市南港舊庄舉辦「正元告別式」，象徵替割闌尾的對象國民黨籍立委蔡正元的政治生涯送上最後一程，不但抬出棺材，還誦唸祭文，並將活動內容張貼於台灣海外網，蔡得知提告公然侮辱、加重誹謗等罪，檢方之前將林不起訴，高檢署發回再議，新北地檢署今仍予林不起訴處分。

林祖儀出庭表示，雖擔任活動主祭，但當晚他還有事，所以提早離開，並未誦唸祭文，靈堂擺設與抬棺抗議是結束蔡正元政治生命的行動藝術。撰寫新聞的林姓記者則說，當天未到現場，完全沒寫到祭文內容，報導是依據「割闌尾」團隊提供的新聞稿。

在現場錄影蒐證的南港警分局警察證稱，蒐證位置距離會場有一段距離，對林祖儀有無誦唸祭文已無印象，而錄影畫面已超過存檔期限，無法調取。

檢方認為，棺木立牌寫道「山豬窟蓋一殯？你能接受嗎？」等語，訃聞寫著「終於到了離別的時刻，但朋友，不必感傷，因為這次，我們就要告別蔡正元！…..用5991份罷免提議書來歡送他，用他A中影的310萬不法所得來安葬他，並把他埋在他朝思暮想的一殯青年小帝寶底。」等語，用意為欲罷免蔡正元，與活動主題相符。縱使活動方式與手段較為激烈，但仍屬意見表達範疇，蔡身為民意代表，應對此有較多包容，認定林罪嫌不足。

林祖儀等人舉辦「祭止兀巡迴告別式」頭七法會。（翻攝割闌尾計畫臉書）

林祖儀等人抬棺舉辦「正元告別式」。（翻攝割闌尾計畫臉書）

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