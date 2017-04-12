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殺父母案翻盤？獲判無期徒刑 王忠義停止羈押

台中高分院行政庭長郭同奇指出，無積極證據顯示王忠義殺害母親而停止羈押。（記者張瑞楨攝）

2017-04-12  16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕涉嫌在2年前推落父母溺死的王忠義、陳麗雅夫妻，王忠義案發後一直羈押，不過，台中高分院二審時，委託台大醫院法醫研究中心鑑定，結果卻顯示，被推落溪流死亡的母親王蔡秀猜（70歲），「以跌落溪中撞擊石頭受傷，因而溺斃之成分居大，並沒有積極證據顯示是王忠義加工的行為」，王忠義無羈押必要而停止羈押，將羈押約2年的王忠義釋放，但限制住居並定期向警方報到。

上述裁定主文，為王忠義停止羈押，限制住居於南投縣草屯鎮中正路的住處，每週六應向南投警察局草屯分局豐城派出所報告。

王忠義（40歲）、陳麗雅（41歲），被控於3年前殺害父母親詐領保險費，他們先於2014年5月間，重擊父親王樹藤（75歲）頭部，再推入溪流溺死，事隔約3個月後，又把母親王蔡秀猜（70歲）推落溪流溺死，兩人再詐取保險金，陳麗雅去年南投縣一審判決無罪後釋放，被判處無期徒刑的王忠義則持續羈押。

台中高分院今天召開二審的審理庭，王忠義仍堅持沒有殺害雙親，另外，鑑定又顯示王蔡秀猜死因，可能是落水頭部撞上石頭而溺死，缺乏積極證據來證明他殺害雙親，另外，他也羈押達2年之久，裁定「停止羈押」。

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