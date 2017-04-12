15日起 20路公車延駛至青年公園與國興社區

2017-04-12 15:56

〔記者陳紜甄／台北報導〕大都會客運公車20路將於15日起，延駛至萬華區青年公園、國興社區。

20路公車原由永春高中經松壽路、信義路至衡陽路折返，為因應青年公園、國興社區民眾前往信義路、台北市東區商圈之需求，大都會客運申請20路公車延駛至青年公園、國興社區及萬華醫院。

延駛路段為衡陽路-中華路1~2段-中華路2段606巷-水源路-國興路-中華路1-2段接回原線，延駛後可擴大服務萬華地區民眾。

大都會客運表示，原前往台北市東區商圈需搭公車再轉乘捷運信義線，現在可一車直達且僅需一段票。