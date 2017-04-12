抓A片小心點！用emule抓兒童色情片遭法辦
2017-04-12 15:58
〔記者王錦義／花蓮報導〕網路抓色情A片，要小心！花蓮縣潘姓男子透過「emule」軟體下載少女色情影片，因軟體有強制分享功能，上傳給其他網友分享，被花蓮警方網巡查獲，昨依違反兒童及少年性交易防制條例罪嫌將潘男移送法辦。
花蓮縣警察局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第九大隊第三隊共同查緝網路兒少色情犯罪，經過追查網路紀錄、分析相關資料及社群網站後，發現住在花蓮的30歲潘姓男子用「emule」電腦軟體下載兒少色情影片，該軟體下載時，同時具有自動上傳散布的功能，日前持花蓮地方法院的搜索票前往潘男住處搜索，並查扣桌上型電腦主機、螢幕等證物一批，帶回偵辦。
潘男向警方供稱，他只是下載想自己看，不知道這個軟體會自動分享檔案，沒有散布的意思，但警方認為，依台灣兒童及少年性剝削防制條例規定，不論是製作、販售、散布兒童色情內容均為違法行為，警方指出，兒童色情影片內容是兒童遭受性侵害的證據，勿讓自己成為兒少性剝削犯罪鏈裡的共犯加害人，訊後依違反兒童及少年性交易防制條例罪嫌將潘男移送地檢署偵辦。
警方指出，「emule」或「BT」等網路分享軟體，是利用P2P多點對多點技術，透過網路分享檔案，會強制使用者在特定資料夾內上傳分享給其他的網友，使用者無從拒絕，只要點選影音檔案就自動分享，使用者可能不知道檔案自動分享，呼籲網路族下載影音檔要注意影片內容，同時注意軟體有無這類問題，避免惹禍上身。
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