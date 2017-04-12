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載女賣淫被逮 馬伕翻臉「她胡說八道」

2017-04-12  15:49

〔記者陳薏云／新北報導〕拿錢辦事被逮裝傻！新北市一名37歲張姓馬伕，昨晚間8時許，載著黃姓賣淫女子，前往永和區竹林路接客，但被喬裝成嫖客的警員打槍後遭逮捕，黃女坦承不諱，但馬伕堅稱，只是接到電話，控訴黃女「胡說八道」。

警方調查，37歲黃女坦承賣淫1年多，每次交易金額8000元，會分給張男2500元，剩下再與公司對分，昨下午3時許黃女完成性交易後，又接到電話通知，竹林路有下一個客人，張男載著黃女前往後，被喬裝成嫖客的警員打槍，兩人遭埋伏警方逮捕。

張男矢口否認自己是馬伕，表示黃女請他載朋友，並表示根本沒收黃女錢，她根本「胡說八道」，但警方拿出黃女與張男的對話紀錄，張男當下啞口無言，警方訊後將兩人依妨害風化及社維法送辦。

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