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三爺溪整治工地 1工人遭鐵板模壓死

位於南市東區與仁德區交界的三爺溪整治工地傳出工安憾事，一男工人遭鐵板模壓死。（記者王俊忠翻攝）

2017-04-12  15:45

〔記者王俊忠／台南報導〕位於南市東區與仁德區交界處的三爺溪整治工程，今天上午傳出工地鐵製板模壓死1名工人的工安意外！

南市一分局警方調查表示，今上午9點多，65歲的李姓男工人正在三爺溪整治工地施工，位在東區區域內的鐵製板模突然倒塌壓住李男，工地人員發現趕緊報案並救人，把李男從板模下救出，救護人員到場檢視李男已無生命跡象。

但救護車仍將李男送到成大醫院急救，醫院搶救約1小時，在上午10點多宣告不治身亡。

警方表示，依工地現場公告，此整治工程是仁德區公所負責，工安意外發生後，有工人搬動倒塌的鐵板模，現場被破壞，警方已要求工地先停工，由鑑識人員做鑑識調查，以釐清這起工安事故責任，並報請台南地檢署檢察官相驗李男遺體及後續調查。

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