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恭喜！Ella生了 可愛牡羊座勁寶誕生 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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這款父親！撫摸猥褻女兒胸部 辯教她乳房按摩

2017-04-12  15:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名40歲的父親，與妻子離婚後獨力扶養9歲的兒子與13歲的女兒，去年4月至12月間趁與兒女同床睡覺時，涉嫌多次撫摸13歲女兒的胸部，過程被9歲兒子目睹、到學校告知同學，輾轉被小孩的姑姑獲悉，追問出上情，受害的女兒覺得丟臉、挺身提告。

桃園地檢署調查時，這名父親雖坦承曾撫摸女兒的胸部，但辯稱是發現女兒有乳頭凹陷的問題，他是教女兒做乳頭按摩，但在其兒子、女兒的不利證詞下，，檢察官認為他涉犯對未滿14歲之女子為猥褻罪，今偵結將他起訴。

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