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吸完毒躺車上休息 警路過眼尖逮人

2017-04-12  15:17

〔記者許展溢／苗栗報導〕36歲林姓男子11日凌晨開著1輛黑色自小客車，在車內吸毒，吸完竟直接停在路邊呼呼大睡。竹南警分局大同派出所所長徐國明，與副所長陳世文及巡佐曾世明當時正在值勤，經過眼尖察覺有異，便上前盤查，林男向警方說，吸完毒覺得累就在車上休息。

警方表示，在林男車內還查獲金牛座改造手槍1把、土造子彈41發、已擊發土造彈殼31發、槍枝滅火器1個、槍枝改造工具一組、子彈填充底火，還有海洛因2.33克、安非他命18.14克及吸食器。

警方指出，只是查緝林男過程中，林男37歲哥哥，竟忽然從一旁住宅衝出來，搶著替弟弟認罪，直說槍、毒都是自己的，隨後更在林男哥哥住處，也發現2小包毒品。訊後直接將林姓兄弟移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 林姓兄弟皆持有槍、毒遭警方移送偵辦。（記者許展溢翻攝）

    林姓兄弟皆持有槍、毒遭警方移送偵辦。（記者許展溢翻攝）

  • 警方在林男車上查獲72發子彈。（記者許展溢翻攝）

    警方在林男車上查獲72發子彈。（記者許展溢翻攝）

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