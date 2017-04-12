田昭容影射賄選 地院判賠鄭永金80萬

2017-04-12 15:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台灣省諮議會諮議長鄭永金103年底在競選新竹縣長時，遭現任新竹縣政府社會處長田昭容指控，「我很想問我們的選民，有誰沒有拿過他們家的錢？我們蠻擔心對手鄭先生在選情告急的時候，會用買票這樣的一個行為來賄賂選民。」鄭永金向新竹地院訴請損害賠償150萬元，法官認為田昭容已侵害鄭永金名譽，應賠償80萬元。

鄭永金指控，田昭容於103年11月18日下午，在邱鏡淳競選總部反賄選記者會時，說「鄭永金先生他們家族的選舉，也許有興趣的朋友可以做這樣的一個統計，過往他們家族凡是參與選舉的人，包括他兒子、包括他弟弟等等，就是說，也許我要表達的就是說，反過來思考就是說，我很想問我們的選民，有誰沒有拿過他們家的錢？我很好奇…也就是說以我們觀察過去的選舉經驗，我們蠻擔心我們的對手鄭先生在選情告急的時候，會用買票這樣的一個行為來賄賂選民。」

鄭永金說，該次選舉最終結果，他以5千多票些微差距落選，有鑑於田昭容加害行為的嚴重性，為此他訴請賠償精神慰撫金150萬元。

田昭容則說，她是強調「鄭永金（包括其家族成員）歷次參與選舉情形，可由鄉親自行統計判斷評價」，是個人主觀意見表達，又以反問、疑問句方式，強調依她對鄭永金家族歷次選舉觀察，主觀上產生的合理懷疑或推理，屬意見表達之一環，且發言特別強調「我很好奇」、「那當然這個我認為讓鄉親去回答會比較適當」等語，並未具體指稱確有其事，沒有侵害鄭永金名譽權。

法官認為，田昭容所說均無法提出相關事證，而候選人於競選期間相關資訊，經常與選舉勝敗息息相關，且經由媒體傳述，無疑已侵害鄭永金名譽，因此田昭容應再負民事侵權行為責任。

本案刑事部分，一審由鄭永金自訴，地院依違反選罷法判田昭容徒刑4月，得易科罰金，案件上訴到最高法院，關於田昭容部分撤銷，發回高等法院，現正審理中。