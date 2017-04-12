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恐怖情人！ 惡男散布前女友口交照、燒她車

2017-04-12  15:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕又是恐怖情人！桃園市31歲葉姓男子與陳姓女友分手後，涉嫌將與陳女同居時偷拍的口交影片，擷取照片以LINE傳送給陳女，並使用陳女名字登錄臉書帳號，PO出同一批口交照片，更闖入陳女房間趁她洗澡拍攝裸體影片PO網，更對陳女的車子潑漆、縱火，諸多惡行今天被桃園地檢署依妨害秘密、傷害、公共危險等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，葉男於103年9月與陳女交往，同居在桃園市中壢區，2人於104年1月初吵鬧後分手，葉男卻將與陳女同居時，偷拍陳女為他進行口交的影片擷取出5張照片，以通訊軟體LINE傳給陳女示威，並以陳女名字登錄臉書帳號，PO出同一批口交照片，經陳女的好友發現告知陳女。

葉男持續對陳女糾纏，104年2月6日深夜與陳女發生爭執將她打傷，翌日凌晨潛入陳女的房間，趁她剛洗完澡未著衣物時，持手機錄下她的全裸影片，事後化名在臉書散播陳女裸體影片。

但葉男仍不罷手，又接續對陳女的轎車潑漆、縱火燒毀。陳女為此痛苦不堪而報警處理究辦。檢察官訊問時，葉男否認犯行，但他測謊未過，加上陳女舉證歷歷，桃園地檢署今依毀損、傷害、妨害秘密、公共危險等罪嫌將葉男提起公訴。

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  • 惡男散布前女友口交照片、又放火燒她車，今被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

    惡男散布前女友口交照片、又放火燒她車，今被桃園地檢署起訴。（記者余瑞仁攝）

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