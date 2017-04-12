蘇花公路落石砸中轎車 車內2人逃過一劫

蘇花公路115.5公里處，今天下午有輛轎車被落石擊中。（記者江志雄翻攝）

2017-04-12 15:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天下午2點1分接獲119報案，指台9線蘇花公路北上115.5公里處，有一輛自小客車遭落石砸中，趕緊派遣蘇澳分隊救護車救護，並通報110及公路總局南澳工務段警戒處理。

消防人員下午2點20分抵達現場，現場指揮官回報說，車內有2名男性，駕駛人因安全氣囊彈開，胸部受到撞擊而疼痛及挫傷，副駕駛無明顯外傷，2人意識清楚且拒絕送醫，現場交由員警及南澳工務段人員處理。

自小客車引擎蓋被石頭砸凹，沒有其他落石，不影響通行，公路總局提醒駕駛人注意安全。