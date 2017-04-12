不滿移情別戀 殺女友後自戕獲救 男一審判無期徒刑

2017-04-12 14:59

〔記者黃建華／高雄報導〕在五金行擔任司機的54歲男子蔡武吉，不滿同居10年的中國籍吳姓女友移情別戀，還要他搬離住處，去年9月7日持摺疊刀刺殺吳女致死，蔡男逞凶後持刀自戕，企圖玉石俱焚獲救;被害人的16歲兒子雖表示「無法原諒蔡男」，但高雄地院一審依殺人罪，判蔡無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

法官會只判蔡無期徒刑，是採信被告有憂鬱症，因自我主觀意識陷於「年事漸高，身體健康狀況不佳，已有10年事實上夫妻關係之被害人移情別戀，欲將之趕出上開房屋」等悲觀妄想情境，愛恨交織下，採取激烈、殘酷方式，欲與被害人同歸於盡，並非完全泯滅良心、罪無可逭，有教化的可能性，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要。

這起情殺案，發生在去年9月7日，小港區在便當店工作的中國籍女子吳玉珍（43歲）疑與同居男友蔡武吉吵架，在公寓住處遭蔡男亂刀刺死，蔡男犯案後則持刀刺自己胸口意圖自殺，吳女16歲的兒子下課返家發現大門反鎖，報警求助，警消破門才發現吳女已氣絕多時，蔡男送醫獲救。

有兩段婚姻的蔡男在偵審時，都供稱「沒預謀殺人」，指被害人從沒有身分證就投靠他，死者兒子於國小四年級時就從大陸接過來台灣，多年來將被害人當老婆，把其子當自己兒子。但被害人另外交男朋友後，就要他搬離，並拒絕將住處房屋照原價賣還給他，還去小港警分局告他盜用其身分證申請手機，一時氣憤才失控殺人。

法官審理發現，蔡男當初房子買95萬元，因貸款繳不出才賣給吳女125萬元，行兇當天已交代朋友把中古車賣掉6萬元，車款要還老闆，還傳簡訊告別親人，法官認定他有預謀殺人犯意。

不過，合議庭認為，被告因自我主觀意識陷於「年事漸高，身體健康狀況不佳，已有10年事實上夫妻關係之被害人移情別戀，欲將之趕出上開房屋，自己不但一無所成，家庭亦已破滅，連一個棲身的場所都沒有」等悲觀妄想情境，愛恨交織，採取激烈、殘酷方式，欲與被害人同歸於盡。據此而論，若考慮以「教誨教化」的角度來審視被告改變的可能性，確實存在，被告再犯之風險相對不高，尚無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要。況且，無期徒刑依法須執行逾25年，且有悛悔實據者，始得假釋出獄，否則仍須繼續執行監禁，因此判其無期徒刑，褫奪公權終身。

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