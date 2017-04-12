風飛砂幫兩角頭糾眾懲兇鬥狠 14人落網

警方共獲K他命約1公斤、分裝袋、改造9公厘手槍槍管、膛室、上滑套、槍機座、彈簧條、喜得釘火藥、改造子彈5枚及已擊發彈殼1枚、鑽台、砂輪機等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2017-04-12 15:02

〔記者邱俊福／台北報導〕新竹地區風飛砂幫大老洪國華與大哥張品程，涉嫌分別糾幫眾懲兇鬥狠，洪男以潑漆、撒冥紙暴力討債，張嫌則為壟斷土方利益，公然在省道上率眾攔砂石車，開槍恐嚇司機，又時常糾眾滋事與改造槍械、販毒，行徑囂張，刑事局偵一大隊與偵四大隊今天宣布將2人與幫眾共14人逮捕到案。

警方共查獲K他命約1公斤、分裝袋與改造9公厘手槍槍管、膛室、上滑套、槍機座、彈簧條、喜得釘火藥、改造子彈5枚及已擊發彈殼1枚、鑽台、砂輪機等大批贓證物，全案將分依恐嚇取財、強盜、妨害自由、傷害、毀損、槍砲、組織犯罪及毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，洪嫌原係「風飛砂」幫派的大老，仗恃「風飛砂」勢力，聚集幫派成員組成暴力討債，某被害人因積欠洪嫌債務，去年中旬遭洪嫌連續教唆幫眾前至被害人住處潑漆、撒冥紙、丟擲雞蛋方式逼討債務，又洪嫌覬覦新竹市某養生館的利益，欲併吞該店獨攬經營，與該店合夥人設局誣陷被害人，造成公司資金週轉困難，要求被害人讓渡股權，被害人拒絕後，洪嫌竟教唆幫眾前往砸店。

另張嫌涉嫌於去年9月間，公然於新竹縣省道上率幫眾攔下砂石車並開槍恐嚇司機，該幫眾又時常糾眾滋事毆打多名被害人，偵辦期間又發現張嫌因跟被害人有毒品買賣糾紛，竟糾眾設局埋伏於新竹縣內一家汽車旅館，並持電擊棒等器械控制、強押被害人，強盜被害人財物，更因典當糾紛竟夥同共犯前往新竹縣一家當舖開槍恐嚇，且張嫌更於新竹縣竹北市租屋處從事槍械改造犯行及販賣毒品。

警方專案小組經長期蒐證後，今天同步拘提張嫌及洪嫌其幫派成員等14名幫眾到案。

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