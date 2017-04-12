屏東出現遛鳥俠 警鎖對象追緝中

2017-04-12 14:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕1名遛鳥俠昨天（11日）現身屏東縣鹽埔、里港鄉地區，至少3女受害，首先在超商「露鳥」，並意圖捉超商內2名女子的手「摸鳥」未遂，接著又在路邊對1名女子猥褻，最後溜進里港鄉1所國小，所幸被老師及時發現趕出校園。

屏東縣里港警分局調查，69年次的柯姓男子，103年有吸膠、妨害公務等前科，昨天清晨他涉嫌前往鹽埔鄉1處超商，在超商內裸露下體，還企圖強拉2名女性消費者的手去摸他的下體，所幸沒有得逞。

警方調查，男子隨後在路邊強押1名女性路人，涉嫌強吻被害人，接著又一路騎機車往里港鄉，從1所小學大門走到低年級教室走廊，學校老師、替代役相當機警，在他進入校門時就發現，合力於走廊攔住他，請他離開學校；校方表示，男子形跡可疑，衣著雖邋遢但完整，後來向派出所反映時，才知道對方可能是遛鳥俠。

男子所為，昨天至今天在屏北地區通訊群組、社群網站瘋傳，提醒民眾小心；據了解，柯姓男子因為在屏東分局轄區涉嫌竊盜案，遭到警方逮捕，但今晨已無保釋放，里港分局已鎖定他的行蹤追緝中。

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