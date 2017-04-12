畫面曝光！疑煞車失靈 貨車先撞車再衝進超商
2017-04-12 14:33
貨車疑煞車失靈衝進超商。（記者王宣晴攝）
〔記者王宣晴/新北報導〕新北市淡水傳貨車今早11時許撞進超商，導致林姓女店長夾困櫃台，2名顧客輕傷事故，39歲的許姓駕駛手部擦傷，所幸4人皆暫無生命危險，警方調查後發現，許男駕駛的貨車在路口時疑因煞車失靈，先撞上大貨車後車斗，隨後失控衝進超商，店面嚴重毀損。
警方調查，許姓駕駛載運鐵制零件，從圭柔山路下山，不料到淡金路口時，煞車失靈暴衝，先擦撞淡金路往三芝方向大貨車後車斗，仍無法煞住車輛，而衝入對向超商店面。
警方表示，店內櫃台遭猛力撞擊，連販售菸品的架子都被撞歪，當時正在店內的44歲林姓女店長一度受困櫃台，獲救後全身多處擦傷，暫無生命危險，已送醫急救檢查。
相關影音（翻攝畫面）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 退休軍警消赴藍黨團陳情 拍桌驚動立院警方
- 偏鄉小校老師組隊練龍鳳獅 學生指導拿第一
- 台幣強升 央行國外資產連三減
- 《焦點評論》安全第一
- 「帝寶」法拍戶創新低單價標脫 每坪跌破200萬
- 立院三讀 宰食貓狗最高罰25萬
- 北韓「太陽節」廣邀全球媒體採訪 或公布新軍武
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 大象背小象 40年溜滑梯復活了
- 25年老餐廳 大北京嘉義店6月吹熄燈號
- 瑤瑤《通靈少女》太夯 暮光女靈異體質召喚亡兄
- 美莽漢持槍闖小學 當學童面殺妻
- （圖多）蔣友青半裸床照 嬌妻IG大公開
- 黃崇仁：沒專利授權 中發展DRAM難
- 被爆與新歡十指緊扣？ 戴錫欽出面回應
- 公園預定地疑似有城牆石 柯：北門正在蓋快來搬
- 協同中學1167位響應飢餓三十
- 張宇懷孕5個月 D奶→F奶「內衣都穿不下」
- 農藥超標歐盟千倍？食藥署：不科學的比較
- 少子化辦公室抓瞎？空喊生育率回到1.6％
- 聯準會「變焦」 葉倫：力保經濟成長動能
- 任達華催婚黃子佼 揭女婿要有「三從四德」
- 星超羽賽今開打 小戴拚5連冠
- 台陽美展80年 展創會7畫家作品
- 陸委會重申 籲國台辦對外說明李明哲現況
- 休養2月 負傷鬼蝠魟活跳跳
- 法律系畢業生當警察 教抓犯人眉角
- 新港漁會超收保費 漁民嗆還錢
- NBA》回饋家鄉孩童 詹皇創建公立小學
- 酷玩4萬人散場亂象 民眾怨高鐵如「屍速列車」
- 余筱萍：婚姻平權造成社會混亂 網友反問：賭博呢？
- 寄養家庭高齡化 屏東家扶募新血
- 太陽能沒那麼好賺！高市議員提出這些風險...
- 電競產品當紅 微星、技嘉爭鋒
- 前瞻計畫烏溪唸「鳥溪」部長讓高層傻眼？
- 水庫解渴再等等 嘉南人工增雨效果有限
- 主場開幕戰的悲…紀念前王牌 皇家邀范母開球
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：畫面曝光！疑煞車失靈 貨車先撞車再衝進超商
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分