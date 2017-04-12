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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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畫面曝光！疑煞車失靈 貨車先撞車再衝進超商

貨車疑煞車失靈衝進超商。（記者王宣晴攝）

2017-04-12  14:33

〔記者王宣晴/新北報導〕新北市淡水傳貨車今早11時許撞進超商，導致林姓女店長夾困櫃台，2名顧客輕傷事故，39歲的許姓駕駛手部擦傷，所幸4人皆暫無生命危險，警方調查後發現，許男駕駛的貨車在路口時疑因煞車失靈，先撞上大貨車後車斗，隨後失控衝進超商，店面嚴重毀損。

警方調查，許姓駕駛載運鐵制零件，從圭柔山路下山，不料到淡金路口時，煞車失靈暴衝，先擦撞淡金路往三芝方向大貨車後車斗，仍無法煞住車輛，而衝入對向超商店面。

警方表示，店內櫃台遭猛力撞擊，連販售菸品的架子都被撞歪，當時正在店內的44歲林姓女店長一度受困櫃台，獲救後全身多處擦傷，暫無生命危險，已送醫急救檢查。

相關影音（翻攝畫面）

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  • 貨車疑煞車失靈衝進超商。（記者王宣晴攝）

    貨車疑煞車失靈衝進超商。（記者王宣晴攝）

  • 貨車疑煞車失靈衝進超商，貨車上的鐵製品掉落一地。（記者王宣晴攝）

    貨車疑煞車失靈衝進超商，貨車上的鐵製品掉落一地。（記者王宣晴攝）

  • 貨車疑煞車失靈衝進超商，貨車司機。（記者王宣晴翻攝）

    貨車疑煞車失靈衝進超商，貨車司機。（記者王宣晴翻攝）

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