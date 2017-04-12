司改會議》司法官評鑑制度將大改 人民可直接請求評鑑

2017-04-12 14:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第3組今於廉政署召開分組討論，稍早會議結束，分組召集人瞿海源受訪指出，今日主要討論了法官與檢察官的評鑑制度，會後做出讓人民可以直接請求評鑑等重要決議，「跟現在制度完全不同，是很重大的突破！」

瞿海源指出，今日最主要的決議，就是讓人民未來可以直接請求評鑑，不必像現行制度必須透過民間司改會等途徑；其次則是讓評鑑委員會可以直接將重大個案移送職務法庭，不必再經過監察院審查，多數委員均認為這在法理上是可行的。

第3個決議則是讓評鑑委員會具有一定約束力，改變過去委員會意見不受監察院及司法院、法務部人審會尊重的情形；第4項是讓委員會享有個案評鑑的主動調查權及3年以上主動提案權，只要經半數以上委員同意即可立案，最後是讓評鑑委員會擁有獨立的預算與運作地點，並強化其編制。

分組下一次開會預計討論檢察官定位及檢察組織改革問題，將就法務部報告及各委員意見逐項討論。