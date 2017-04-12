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三爺溪整治傳意外 1工人遭板模壓傷不治

三爺溪仁德河段正闢建永久護岸，仁德區長才剛巡視過，卻仍發生工安意外。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-04-12  14:35

〔即時新聞／綜合報導〕為避免汛期到來時氾濫成災，台南市政府全力整治三爺溪仁德段，不料排水整治工程今天上午發生工安意外，一名板模工人遭鬆動板模壓傷，送醫後不治，工程因此暫停。

根據《聯合新聞網》報導，台南市三爺溪排水整治工程今天上午發生工安意外，一名65歲的李姓板模工今天上午吊掛板模時，緊臨的板模鬆動，直接壓在這名工人身上，現場人員緊急將他從模板底下搶救出來，送往醫院急救，但仍不治身亡；相關單位立刻要求包商暫時停工，靜候調查，以了解事發經過。

三爺溪的治理，以緊鄰中山高、位於仁德工業區旁的河段為主，由公所協助發包，共斥資近億元，施作長度逾700米，左、右兩側都將打造永久護岸，預計下半年才能完工，因此得面臨即將而來的汛期挑戰。

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