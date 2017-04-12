12次產檢未查出嬰缺3肢 婦向診所求償敗訴
2017-04-12 14:18
〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓婦人指控，懷孕期間至新北市正生婦幼聯合診所產檢，醫院均回「胎兒很健康」，最後卻生下1名僅有左腳的女嬰，讓她崩潰，怒控診所陳姓院長陳涉業務過失傷害，檢方已不起訴確定，林婦再向診所求償816萬餘元民事賠償，新北地院認為，超音波不見得能察覺胎兒肢體異狀，院長診斷處置符合醫療常規，今判林婦敗訴，仍可上訴。
林婦表示，102年1月得知懷孕後，開始到正生婦幼診所接受產檢，前後接受15次產檢，每次問診都僅有短短5分鐘，詢問院長時，對方均回答：「胎兒十分健康」，但102年8月剖腹生下女兒，竟意外發現她只有左腳。
事後她要求診所提供產檢時拍攝的超音波影像檔，發現全長僅有4分48秒，等於每次產檢超音波影像檔僅有19秒，與一般孕婦拍攝超音波每次約15分鐘有明顯落差，且已有多張超音波影像檔可看出胎兒畸形，診所有疏失造成女兒一生皆需受人照顧，認為診所應賠償她766萬餘元、賠償女兒50萬元，共816萬餘元。
陳姓院長出庭表示，林婦在診所產檢12次，依國健署規定能提供一次免費超音波檢查，但林婦每次來產檢，診所都免費幫她做超音波檢查，產檢過程並未發現胎兒異常，女嬰是先天性肢體不全症，屬不明原因的先天性疾病。
醫事審議委員會鑑定結果指出，常規超音波能檢查出35到56%胎兒有無異常狀況，高層次超音波可檢查出80%以上，本就有一定程度風險存在，並非所有胎兒的先天性異常皆可藉由產前超音波檢查發現，因常規超音波檢查並未發現異狀，未進行高層次超音波檢查符合醫療常規。
法官依此鑑定結果認為，難認診所有產檢疏失，加上林婦無法舉證診所有任何醫療過失，因此駁回林婦聲請。
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