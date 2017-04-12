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易肇事路段 苗警點「燈」提醒用路人

2017-04-12  14:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗警分局關心轄內用路人與駕駛的行車安全，商請警友會協助購置47組太陽能LED警示燈，擺放在易肇事路段或路口，提醒用路人減速慢行，確保行車安全。

苗栗警分局分析近3年轄區死亡車禍的交通事故，肇事路段多為彎道、道路坡度高低起伏過大與夜間視線不良；約6成原因為超速、彎道視線不佳及行經路口未依規定減速。

警方依據數據分析，提供路段、地點，召集道路主管機關會勘，並商請警友會購置太陽能 LED警示燈，將擺置在相關路段，提醒用路人。

苗栗警分局表示，購置的47組太陽能LED警示燈，不需固定時間載回勤務處所充電減少損壞，除可達到節能減碳效果，也可減少員警工作量。

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  • 苗栗警分局在轄區易肇事路段增設太陽能LED警示燈。（警方提供）

    苗栗警分局在轄區易肇事路段增設太陽能LED警示燈。（警方提供）

  • 苗栗警分局在轄區易肇事路段增設太陽能LED警示燈。（警方提供）

    苗栗警分局在轄區易肇事路段增設太陽能LED警示燈。（警方提供）

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相關關鍵字： LED警示燈 易肇事路段 肇事路段 苗栗縣警察局
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