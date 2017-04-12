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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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邀看影片性侵2姪女 狼叔判刑11年6月

2017-04-12  14:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕20多歲的男子阿正（化名），過年、清明節與父親忌日，趁哥哥帶3子女返家祭祖時，以看卡通影片為由，邀年僅7與9歲的2姪女及小二姪子進他房間，不但猥褻2姪女還要求幫他口交，新北地院今依加重強制猥褻、性交罪判這名惡狼叔徒刑11年6月，可上訴。

判決指出，前年過年、清明節及爺爺忌日，小姊妹跟弟弟跟父親回鄉，叔叔阿正竟以看卡通影片，誘拐9歲的小姊姊到房間，脫下她衣褲，撫摸胸及下體，還以生殖器猥褻姪女下體。

去年過年及清明節，阿正故技重施，再度又猥褻小姊姊，去年9月，阿正還跑到姪女3姊弟就讀的學校，聲稱「家裡有餅乾糖果」接走小姊妹及弟弟，帶回住處，帶3人回住處看影片，先猥褻小姊姊，再要兩女童口交，弟弟則在旁全程目睹過程。

法院審理時，阿正坦承有猥褻，要求2姪女口交，但否認強迫，辯稱均經過2姪女同意。但小姊妹指證歷歷，小姊姊表示，叔叔有摸她胸部跟尿尿的地方，還叫她舔「小弟弟」，舔完後還「叫妹妹也吃吃看」；妹妹也說，叔叔對我們做色色的事情。

法官認為，3姊弟前後供詞一致，若非親身經歷，難以憑空杜撰，捏造情節嫁禍叔叔，因此不採信其供詞。

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