未熄蠟燭餘燼釀災 愛狗住戶挨罰6萬
2017-04-12 14:12
〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓水電工繳不出房租，遭房東斷電，他替怕黑的愛犬馬爾濟斯點上蠟燭，未料蠟燭餘燼，竟燒毀房舍。基隆地院日前依公共危險罪判他2月徒刑，得易科6萬元罰金。
去年3月間上午7時許，基隆市仁愛區復興街44巷5樓民宅發生火警，幸消防員及時滅火，未波及民宅，也沒人受傷。
判決指出，起火的民宅是一間出租套房，由38歲黃姓水電工承租。
黃男因積欠房東房租、水電費未繳，被斷電，未料外出時，未熄滅蠟燭，蠟燭餘燼引燃火勢。
基隆地院依公共危險罪「失火燒燬現供人使用住宅」，判他2 月徒刑，得易科6萬元罰金。
黃男受訪時表示，沒電後，他因為怕養的馬爾濟斯怕黑亂叫，吵到鄰居，晚上只好靠點蠟燭維持室內光亮。
不料外出時，沒吹熄點在冰箱上方的蠟燭餘燼，不慎引燃周邊易燃物，釀成火警。
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