吃醋狂砍前女友新歡 男稱「不小心」反遭求重刑
2017-04-12 14:08
［記者黃捷／台北報導］32歲男子黃振益與陳姓前女友分手1年多，今年情人節突然從苗栗北上找陳女，一見陳女與吳姓新婚親密雙貼共乘機車返家，頓時醋火中燒，拿出預藏的2把水果刀朝吳男臉、手狂砍。黃男犯後雖辯稱：「只是要嚇他，不小心砍到。」但士林地檢署認為，吳男刀傷很深，黃男還試圖狡辯，犯後態度不佳，依殺人未遂罪起訴，並為請法官從重量刑。
檢警調查，黃男情人節當天帶著2把水果刀，從苗栗北上至陳女桃園住處，一路尾隨她搭客運至台北，發現她是要去找吳男，2人還親密雙貼共乘，外出吃情人節大餐，便在吳男住處外苦等。
好不容易等到2人回來，黃男立刻上前質問陳女：「妳是不是因為他，才和我分手？」並打算拉走陳女，吳男挺身護女，黃男卻亮刀揮砍。
吳男身中多刀，負傷拉著陳女，跑向70公尺外的派出所求救，才不支倒地；員警獲報衝往案發現場，當場逮捕黃男，同時叫救護車將吳男送醫，所幸急救後保住一命。
黃男落網後否認砍人，辯稱平時攜帶水果刀是為防身，當時亮刀只想嚇嚇吳男，揮舞時不小心砍傷，但吳男頸部要害有刀傷，深達肌肉層，檢察官認為力道非輕，殺人犯意明確，仍依殺人未遂罪起訴。
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