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大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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鐵工走不出喪妻之痛 酒後反鎖自殘

2017-04-12  14:08

〔記者張軒哲／台中報導〕夫妻情深！大甲區47歲李姓男子在妻子癌逝後，因走不出喪妻陰霾，罹患憂鬱症。李男割手臂自殺，警方獲報到場，將李男送醫救治，也勸李男要替孩子設想，好好活下去。

大甲警方指出，李男從事鋼筋鐵工，育有2子（1名國中三年級，1名國小六年級），收入不佳，又有房租壓力，因妻子癌症過世一年多，逐日喪志，憂鬱症纏身，因酒後心情不佳，萌生自殺念頭。

西岐派出所警員張智勛接獲報案後即火速前往現場處置，到場見李男朋友在屋外守候，因大門深鎖無法進入。張員警在屋外勸導，輕生不能解決問題，並勸說李男開門，但李男卻說，心情鬱卒。

警方通知李男家屬及幼獅消防分隊派遣救護車到場救援，待李男家屬到場，才順利用鑰匙開啟大門。李男用瑞士刀劃傷手臂，血流不止，張員用衛生紙按壓李男傷口。待救護人員到場，包紮止血後，立即送往大甲光田綜合醫院急救。

警方指出，李男與妻子相當恩愛，才會在妻子病逝後，走不出喪妻之痛，加上經濟壓力，才會一時想不開。

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  • 李男自殘被送醫。（記者張軒哲翻攝）

    李男自殘被送醫。（記者張軒哲翻攝）

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