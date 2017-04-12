砸車又潑漆 議員服務處鐵捲門也遭殃

2017-04-12 13:55

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉福樂村埤角今天凌晨傳出潑漆事件，嘉義縣議員黃芳蘭服務處的鐵捲門被潑了一大片紅色油漆，對面停在路邊的白色轎車更慘，除了引擎蓋與前擋風玻璃被潑漆，擋風玻璃還被砸了一個大洞，逞兇者直接將紅漆灌到方向盤上。

警方調查，事件發生在今天凌晨兩點半左右，不明人士先朝白色轎車潑灑紅色油漆並砸車，接著又跑到對面，朝其中一扇鐵捲門潑漆。

轎車蔡姓女車主今天早上發現愛車遭潑漆砸車，於上午7點向轄區北斗派出所報案。

員警勘查後，初步認為歹徒作案對象應是白色轎車，因為又是潑漆又是砸車，警告意味濃厚，一旁的議員服務處鐵捲門遭池魚之殃，可能是歹徒故佈疑陣，不過也不排除是要向議員示威，朝各種方向深入偵辦。