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不滿被住戶打傷 保全員洩漏住戶身分挨罰6萬

2017-04-12  13:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市綠意皇琚社區陳姓警衛握有住戶個資，不滿遭劉姓住戶毆傷，將社區監視器畫面洩漏給電視媒體報導，還在臉書社群披露，劉是台北某銀行經理。基隆地院認定，陳違反個人資料保護法，判他2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，33歲的陳姓警衛，在基隆市綠意皇家琚社區擔任保全員。

去年3月間某日晚間9時許，43歲的劉姓住戶駕車返家因停車場閘門故障，不得其門而入，又找不到警衛，火冒三丈。

劉枯等12分鐘後，見值班陳姓警衛返回，指責陳擅離職守，雙方因此互毆。

劉不甘被打傷，擷取社區監視器攝得2人衝突影像後，提供給電視媒體報導。

劉甚至將媒體報導、寫著標題「酒醉毆保全，銀行經理挨告」影像，以手機PO在臉書社群網站「基隆人踹共」上。

陳見有網友留言詢問，打保全員的銀行經理是誰？另以暱名回應網友稱，劉是台北市某銀行經理的真實身分。

法院認定，陳擔任警衛握有住戶個資，卻將應保密的住戶個資，洩漏出給網友，降低劉的公眾評價損害劉權益。

法院認定，陳觸犯個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪判他2個月，得易科6萬元罰金、緩刑2年。

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  • 基隆市綠意皇琚社區陳姓保全員，洩漏住戶個資被法院判刑2月，得易科6萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    基隆市綠意皇琚社區陳姓保全員，洩漏住戶個資被法院判刑2月，得易科6萬元罰金。（記者林嘉東攝）

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