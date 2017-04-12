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男子被飛車開槍追殺 警不排除遭人伏擊

賓士車遭步槍、手槍襲擊，警方鑑識採證。（記者洪臣宏攝）

2017-04-12  13:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕27歲謝姓男子今天凌晨2時搭載陳姓女友人行經高雄長庚醫院前，突遭一輛BMW車輛追逐，車上2人分持長短槍朝謝的賓士車連開10餘槍，槍槍要命，謝男右腰際中彈，忍痛飛奔2公里外鳥松分駐所求救，才免遭毒手。

謝男凌晨2時03分將車開到仁武警分局鳥松分駐所前，25歲陳女慌張地跑進求救，不久謝男下車自行走進，員警看他血流如注立即通報送醫，當時他意識清醒，卻因失血過多尚未脫離險境。

陳女向警方表示，因超車糾紛引發槍擊，但警方調查，作案的BMW轎車凌晨1時56分經過大華派出所，疑似在澄清、大埤路口等待，謝男於2時從澄清路右轉大埤路，BMW立即跟上並在正修科大外牆開始朝賓士車連開10餘槍，直到高雄長庚才收手。

警方從監視器發現，除了BMW，有2部路旁車輛看到飛車追逐，立即調頭加入尾隨行列，但保持一段距離，謝男直奔鳥松分駐所，行凶歹徒見狀即以反方向朝鳳山方向逃逸。

案發現場拾獲11枚65步槍、2枚90手槍彈殼，經鑑識人員檢視，謝男的車輛前後擋風玻璃各有2處彈孔，左車身有2處，車頂也有1處疑似跳彈造成的彈孔，警方說，從彈孔穿入位置研判，兇手明顯想致人於死。

事發時謝男與陳女準備到某釣蝦場跟友人會合，警方不排除是遭人伏擊。謝男家中經營滷味中央廚房，但他只負責分送貨品，並沒有經手錢財。

湊巧的是，作案BMW登記在某環保公司名下，謝男的賓士車則於上月過戶，車牌沒換，前車主也是從事環保業，警方正釐清事件原因並且追緝凶徒。

相關影音（警方提供）

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  • 警方在現場尋獲彈孔。（記者洪臣宏翻攝）

    警方在現場尋獲彈孔。（記者洪臣宏翻攝）

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