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撬車遇員警裝蒜 鄭男被查出偷大蒜

2017-04-12  13:40

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鄭姓男子趁四下無人，涉嫌準備撬開一部自小客車，打算竊取財物，見員警出現並盤查，鄭嫌竟裝蒜聲稱自己吃了安眠藥，一時恍神，不知道怎麼在現場，卻被員警查出他日前偷一袋蒜頭。

鄭姓男子昨天下午騎單車外出，員警見他在四湖鄉湖西村一戶民宅前徘徊，行跡相當可疑，上前盤查時，鄭男神情緊張，又無法交代為何在民宅前逗留，便聲稱是服用安眠藥，一時神智不清，也不清楚自己為何在現場，員警卻認出他是轄內毒品列管人口，鄭嫌始坦承想撬開民宅前的自小客車行竊。

近來四湖鄉傳出多起蒜頭竊案，員警研判鄭嫌沒有工作收入，犯案可能性極高，禁不起員警追問，鄭嫌坦承曾涉嫌在3月27日在四湖鄕偷起一袋大蒜，員警也同時他的住處找到一袋重50公斤大蒜，訊後今依竊盜罪嫌移送法辦。

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  • 鄭嫌昨在四湖鄉一戶民宅前徘徊，遭警方查獲曾竊取大蒜。（記者陳燦坤翻攝）

    鄭嫌昨在四湖鄉一戶民宅前徘徊，遭警方查獲曾竊取大蒜。（記者陳燦坤翻攝）

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