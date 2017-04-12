社區總幹事侵吞管理費 降職保全員又再犯

2017-04-12 13:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市吳姓男子被保全公司派駐某大樓擔任社區總幹事，卻藉機侵吞大樓管理費34萬多元，事後保全公司代墊，並把吳男降職調往另棟大樓擔任保全員，吳男竟又侵占8位住戶、3萬多元的管理費，橋頭地院依業務侵占罪判他徒刑1年，緩刑2年。

判決指出，104年3月起，高職畢業的吳姓男子任職某保全公司，因表現良好，被派至某大樓擔任社區總幹事，負責社區安全管理、一般行政工作及收取大樓住戶繳交的管理費等工作。

104年10月至12月間，吳男利用自己當總幹事的機會，侵吞社區34萬多元的管理費，直到管委會簽核帳目時發覺有異，吳男才坦承犯行，但因一時拿不出錢歸還，保全公司先行代墊，並把吳男降職為保全員，改派到另棟大樓工作。

豈料，吳男換了新工作地點後仍故態萌發，侵吞8位住戶、3萬多元的管理費後落跑，大樓管委會查覺後向保全公司告發，保全公司也只能再度代墊，並向吳男提告。

橋頭地院審理時，吳男坦承犯行，說自己一時失慮才會犯下大錯，且事後也把2筆共38萬多元的管理費繳回保全公司；法官認為，保全公司也同意原諒吳男，加上他犯後態度良好，因此判他徒刑1年、緩刑2年，並接受法治教育課程3場，全案可上訴。