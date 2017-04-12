詐團鎖定多金熟女 化身「高富帥」獵殺行騙250萬

2017-04-12 13:25

〔記者王冠仁／台北報導〕經營商店的56歲王姓熟女，因丈夫長期在中國，閒來無事就使用臉書交友；她數個月前在臉書上認識一名自稱是英國籍的男子Morgan，兩人閒話家常，漸漸熟識。

一個月後Morgan聲稱他女兒在國外生病急需醫藥費，想請王女幫忙匯款，王女不疑有他匯出16萬元。隨後幾個月，Morgan以各式各樣的理由要求王女匯款，王女3個月內匯出257餘萬，直到前幾天王女要求對方先還部分債務，想不到Morgan馬上關閉臉書，王女才發現被騙報警。

另名50歲鄭姓女子則是某企業的部門主管，她在Match.com交友網站認識一名自稱是荷蘭人、從事室內設計的網友William；William聲稱妻子過世，自己獨力扶養4歲女兒，兩人從家庭、工作、興趣無所不談，沒幾個月鄭女就陷入熱戀。

直到幾天前，William稱要寄送一個包裹需交稅金，請鄭女先幫忙匯款，鄭女到銀行以外匯方式匯出美金2550元（約新台幣6萬8000元）；但William稱包裹裡有現金，需開立反洗錢證明，再請她匯出13520美元（約新台幣41萬元）。最後，對方又說還是有問題，要再繳6萬美元保證費，鄭才覺得不對勁，向165專線查證，驚覺遭詐。

台北市刑事警察大隊表示，現今交友通訊軟體發達，有詐騙集團鎖定單身、失婚、喪偶，具經濟基礎的中年熟女，透過臉書、Line或交友網站，加入好友聊天。他們通常假冒身家或職業不錯的歐美白領階級，配上英俊帥氣的大頭照，以溫情攻勢取得被害人信任，再以家人生病、投資周轉急需用錢，或誆稱寄送貴重物品遭海關扣押，須支付稅金才能放行等理由向被害人詐財，民眾不可不慎。