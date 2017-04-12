司改會議》檢察官月接86件新案 法務部提議引進「副檢事」
〔記者黃欣柏／台北報導〕國內檢察官案件負荷極大，法務部在今天上午召開的司改國是會議分組討論中指出，目前我國偵查檢察官平均每月收到86.4件新案，加上未結舊案，幾乎人人手上都有破百案件量，引進司法警察「微罪處分權」制度或許是一個方向，但考量現況後，引進日本「副檢事」制度更為可行。
法務部報告指出，去年全國的偵字、他字及相字案件合計共有56萬2335件，實際辦案檢察官人數僅542人，平均每人每月會收到86.4件新案，此外檢察官還必須輪值內外勤業務，工作繁重程度是外人所難以想像，從104年6月至今，已有3名在職基層檢察官因病離世，每年申請轉任法官或辭職的人數更高達數十人。
法務部認為，引進所謂司法警察「微罪處分權」或可減少檢察官負擔，但期待此舉能完全解決濫訴及爆表的案件量，恐怕太過樂觀。首先我國採「起訴法定」主義，僅部分案件可以緩起訴處分，與日本「起訴裁量」主義有所不同，此外該制度的前提，是司法警察的人力與素質均有一定水平，但近年警察機關都有招不到偵查佐的狀況，恐怕無法再負擔為數眾多的微罪案件，此外警察機關是否具有獨立性，能夠不受地方政治干擾，也還有討論空間。
法務部也提到，檢察官的負擔主要在於濫訴，尤其是假性財產詐欺案件，當事人動輒提告妨害名譽、恐嚇、偽造文書及毀損等，如真的要由司法警察處理，必須將其衍生的救濟問題改為逕向法院聲請，若由檢察官善後，仍會造成負擔。
綜合各項考量後，法務部認為，或可引進日本的「副檢事」制度，在檢察官下設置副手制度，既可增加人力，也可開啟檢察事務官的晉升管道，現行檢察事務官因不是檢察官，無法在結案書類署名，副檢事制度將可解決此問題，讓檢察官專心處理重要案件。
此外法務部也建議，不具公益性質之案件應先行調解、轉自訴或以敗訴付費方式處理，藉此減少濫訴情形，我國或可採行德國制度，以律師強制代理之自訴案件取代，並進一步以調解先行、自訴程序訴訟費用負擔等規定配合，將多數微罪案件導回民事正軌。
最後，法務部提到2個減少檢方負擔的可行方向，其一是研議將有期徒刑1年以下、拘役或專科罰金刑之罪除罪化；其二則是擴大逮捕現行犯不予解送的範圍，減少檢警工作負擔，也兼顧被告人身自由之保障。
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