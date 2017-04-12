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夜遊團撞見屍體解剖 檢警：死意堅決

鬼故事夜遊團撞見的屍體，今天在員山福園進行解剖。（記者簡惠茹攝）

2017-04-12  13:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］鬼故事夜遊團在頭城新峰瀑布遊樂區廢墟夜遊時撞見屍體，今天法醫進行解剖後，檢警表示，符合燒炭自殺的程序，屋內窗戶更以矽利康黏著劑把縫隙黏死，服下10顆安眠藥後進行燒炭，死意堅決。

法醫今天在員山福園進行解剖程序，取出屍體體內器官，包含肝臟、胰臟、胃容物等等，由於內臟呈現紅色，疑似一氧化碳中毒，而胃內還殘留藥錠，心臟則是已經剩下皮層，依照屍體的蒼蠅蛹和長蛆程度，研判死亡時間超過兩星期。

檢警形容，死者無論屍體解剖結果和屋內現場遺留物品，都符合燒炭自殺程序，當時現場廁所的窗戶，矽利康黏著劑與帆布把縫隙封死，又再加上透明膠帶黏死，廁所的門把鎖已經掉落，一樣由內把門縫以膠帶黏住，門把空洞也以膠帶黏上，此外，現場還發現鬆弛劑和安眠藥，十顆安眠藥吃的一顆不剩，只剩下包裝，甚至還有烈酒酒瓶。

另外，廁所內也發現燒炭工具，包含有燃燒痕跡的木炭、打火機，種種跡象與解剖結果臟器呈現一氧化碳中毒的粉紅色吻合，檢驗報告預計一個月後出爐。

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  • 鬼故事夜遊團撞見的屍體，今天在員山福園進行解剖。（記者簡惠茹攝）

    鬼故事夜遊團撞見的屍體，今天在員山福園進行解剖。（記者簡惠茹攝）

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