| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

「妳這樣我會傷心」 怪叔叔騷擾嚇壞女童

2017-04-12  12:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣某國小女童，昨天下午放學時在附近超商遇到一名男子，男子邀約女童到他家，女童拒絕，他又說「妳這樣我會傷心」，嚇壞女童，家長得知趕緊告知警方；嘉義警方今天表示，已追查到該名男子身分，將會約談瞭解詳情。

該名國小四年級女童說，昨天下午5點多，她在學校附近超商，一名4、50歲，身材較瘦的男子問她「要不要到我家」，女童嚇到跑到超商內，男子也在超商中晃來晃去，多次走近女童，女童嚇得跑出超商回家。

女童母親昨天在網路上寫出女兒被怪叔叔騷擾的經過，希望家長們能夠小心；警方調閱監視器等查出怪叔叔身分，並呼籲學童放學時，要注意陌生人。

廣告
  • 怪叔叔多次在超商內接近女童。（記者林宜樟翻攝）

    怪叔叔多次在超商內接近女童。（記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 怪叔叔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：「妳這樣我會傷心」 怪叔叔騷擾嚇壞女童


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.