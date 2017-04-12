「妳這樣我會傷心」 怪叔叔騷擾嚇壞女童

2017-04-12 12:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣某國小女童，昨天下午放學時在附近超商遇到一名男子，男子邀約女童到他家，女童拒絕，他又說「妳這樣我會傷心」，嚇壞女童，家長得知趕緊告知警方；嘉義警方今天表示，已追查到該名男子身分，將會約談瞭解詳情。

該名國小四年級女童說，昨天下午5點多，她在學校附近超商，一名4、50歲，身材較瘦的男子問她「要不要到我家」，女童嚇到跑到超商內，男子也在超商中晃來晃去，多次走近女童，女童嚇得跑出超商回家。

女童母親昨天在網路上寫出女兒被怪叔叔騷擾的經過，希望家長們能夠小心；警方調閱監視器等查出怪叔叔身分，並呼籲學童放學時，要注意陌生人。