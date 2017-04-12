大漢溪畔無主頭顱相驗 檢警：研判中年以上

2017-04-12 12:57

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕大漢溪新莊端11日晚間發現一顆人頭骨骸，因時間久遠，骨頭發黑，檢警今天相驗，因沒有家屬指認，檢警透露，仍待複驗、試圖採取骨骸上DNA，比對釐清身分。

檢警透露，這顆頭顱下頷骨已脫落，上頷骨剩下2顆牙齒，研判為中年以上骨骸，但至於性別、年齡，仍待採集DNA後，與無名屍資料庫比對。