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大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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大漢溪畔無主頭顱相驗 檢警：研判中年以上

2017-04-12  12:57

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕大漢溪新莊端11日晚間發現一顆人頭骨骸，因時間久遠，骨頭發黑，檢警今天相驗，因沒有家屬指認，檢警透露，仍待複驗、試圖採取骨骸上DNA，比對釐清身分。

檢警透露，這顆頭顱下頷骨已脫落，上頷骨剩下2顆牙齒，研判為中年以上骨骸，但至於性別、年齡，仍待採集DNA後，與無名屍資料庫比對。

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  • 新北地檢署檢察官今天相驗無主頭顱。（記者吳仁捷攝）

    新北地檢署檢察官今天相驗無主頭顱。（記者吳仁捷攝）

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