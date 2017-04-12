失業男跳樓輕生？ 下有花台撿回一命

男從南港車站B棟跳下幸遇花台，撿回一命，消防員到場救護。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-12 12:44

〔記者姚岳宏／台北報導〕33歲林姓男子疑似失業想不開，上午11時許，從南港車站B棟5樓頂吸菸區跳樓，沒想到他選擇位置的下方4樓，正好是座平台，導致林男墜落僅約1層半樓高度，造成頭部撕裂傷及腿部骨折，當時他痛的大喊救命，引起路人注意替他報警。

消防隊員據報趕抵，將他以長背板固定，送往內湖三總救治，目前意識清楚，警方已連絡他家人前往醫院探視。

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