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醉漢急診室揮拳 李綜合醫護提告

大甲李綜合醫院傳出急診暴力。（記者張軒哲攝）

2017-04-12  12:51

〔記者張軒哲／台中報導〕又見急診暴力！大甲47歲無業柯姓男子9日深夜醉到路邊，被消防隊救護車載至大甲李綜合醫院救治，因滿身酒氣、胸口紅腫、四肢擦傷，體內酒精濃度高達1.12毫克，隔日他在急診室醒來，竟躺在床上拳打腳踢「發酒瘋」，對一名李姓護理師與林姓醫師揮拳，還出言恐嚇醫師，警方訊後將柯男依違反醫療法罪嫌送辦。

李綜合醫院今日指出，9日深夜先替柯男進行電腦斷層與腹部超音波檢查，詎料，10日清早，李姓女護理師對柯男進行意識評估時，柯男揮拳打到護理師左臉，不久急診科林姓醫生前往查看，柯男躺在床上拳打腳踢，醫師下巴被揮到一拳，但醫生及護士並無明顯外傷，不想與醉漢計較。

半小時後，柯男的胞弟辦好出院手續批價離開，柯男在急診室外小便後，卻又折返回急診室，大聲斥責醫生︰「我要告你，我要堵你，你最好不要給我下班」，正準備下班的林醫質問：「你是在恐嚇我嗎？」

林醫師隨即請護士報警，警衛將柯男隔離。大甲警方將柯男帶回派出所偵訊，柯男供稱，喝酒醉了，不記得做過什麼。

李綜合醫院副院長林榮輝今日指出，全力支持醫護提告，杜絕急診室暴力。將對柯男提出恐嚇、傷害告訴。

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  • 柯男酒後在李綜合護理站咆哮。（記者張軒哲攝）

    柯男酒後在李綜合護理站咆哮。（記者張軒哲攝）

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