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大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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淡水傳貨車直衝超商 店員受困櫃台釀4傷

新北市淡水淡金路上的超商遭貨車衝撞，店員夾困櫃台。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-12  12:33

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午近12時，新北市淡水淡金路三段上一間超商遭大貨車衝撞，44歲的林姓女店長閃避不及，受困櫃台，救護人員已將她救出，全身多處擦傷，所幸暫無生命危險，另有3名客人受到輕傷，車禍原因仍待警方調查釐清。

新北市淡水淡金路上的超商遭貨車衝撞，店員夾困櫃台。（記者王宣晴翻攝）

新北市淡水淡金路上的超商遭貨車衝撞，店員夾困櫃台。（記者王宣晴翻攝）

新北市淡水淡金路上的超商遭貨車衝撞，店員夾困櫃台。（記者王宣晴翻攝）

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