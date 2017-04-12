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老嫗早早入睡 女婿誤認自殺急報警

老嫗的女婿（圖左），守候門外相當焦急。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-12  12:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局第八救災救護大隊水湳分隊接獲老嫗自殺的報案，馳抵後會同老嫗的女婿破門，卻詫異見到老嫗揉著眼睛，睡眼朦朧說「我只是睡著了」，雖然是一場烏龍，但老嫗的女兒仍相當感激，寫卡片給水湳分隊說「有你們真好！」。

水湳分隊是在本月6日晚間10時許接獲指揮中心派遣，指西屯區漢成街有80歲老嫗自殺，水湳分隊由小隊長陳明宏率隊，出動消防水箱車、救護車，計2車10人前往搶救，馳抵報案地點，發現是一棟透天民宅，老嫗的女婿焦急守候於門外。

女婿說，高齡80歲的岳母單獨一人在家，但已經過了一小時左右，不管怎麼敲門、按門鈴，還是猛打電話，卻都無人回應，擔心岳母安危，請消防人員幫忙，消防員動用電動油壓剪破門，卻見老嫗睡眼惺忪說「我只是睡著了」。

老嫗說，她一如往常，吃了慢性病的藥後入睡，只不過案發當天比較早吃藥，也比一般時間較早入睡，她還安慰救難人員與女婿說，「沒事，阿嬤只是睡著了」。

事隔數天，老嫗的女兒帶著卡片與飲料感謝消防人員，她說，她當時人在北部，無法即時趕回，非常謝謝消防單位大力相救，幫忙確認了母親安全，」有你們真好！」。

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  • 老嫗的女兒寫卡片感謝消防員。（記者張瑞楨翻攝）

    老嫗的女兒寫卡片感謝消防員。（記者張瑞楨翻攝）

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