標榜安全約砲 交友論壇竟設「反詐騙」專區！

2017-04-12 12:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕地方的XX需要邀約！一個標榜「免費試愛、安全性愛」的約砲論壇在新竹蔓延，不少網友低調註冊成為會員，只要透過條件過濾，就能找到「性致勃勃」的另一半；特別的是，該論壇討論區竟設有「反詐騙」專區，不但將常見援交、詐騙手法統整，還配合實際新聞案例宣導，提醒會「員當「小頭」快控制「大頭」時，仍要懂得自保。

警方認為，約砲行為雖屬兩情相悅，未涉及性交易，仍有可能遭有心人士設局「仙人跳」，萬一砲友已婚，甚至會吃上官司，此外，不斷交換性伴侶還容易染病，勿因一時好奇後悔終生。

法界人士指出，該網路論壇分類中設有「成人貼圖、影片下載區」，即便宣稱架設在美國，但只要維修團隊在台灣，或藉由台灣IP散播裸照、影片供網友瀏覽，就觸犯《刑法》中的散布猥褻物罪，最重可判處2年徒刑。

記者調查，這個網路論壇會員數達萬人，是國內知名約砲交流論壇，論壇宣稱架設在美國，工作人員皆由志願者組成，網站內容以美國當地法律為基礎，會員資格取得不易，基本會員須不斷撰寫約砲心得與戀愛經驗，賺取「威望」與「金幣」，才能提高瀏覽權限。

記者發現，參加約砲的會員分為兩類，包含「單獨赴會的男性或女性」，簡稱「單男」與「單女」，他們會將基本資料PO上討論區，有些會註明年紀、三圍、特長，讓其他會員「投履歷」報名，雙方會先到風景區踏青、遊玩，只要溝通良好，就可到摩鐵「高興」一下。

記者透過論壇內部搜尋，發現新竹地區找砲友的人還真不少，甚至有網友撰寫心得文，表明才註冊成為論壇會員三天，就成功和其他女會員變成砲友。

特別的是，該論壇標榜「安全約砲」，嚴禁從事性交易，討論區還設有「反詐騙」專區，不但教會員如何防範LINE、電話詐騙，還有假援交真詐財的新聞案例，甚至提醒會員別從約砲轉為「換妻」，以免觸法。