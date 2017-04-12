| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

標榜安全約砲 交友論壇竟設「反詐騙」專區！

2017-04-12  12:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕地方的XX需要邀約！一個標榜「免費試愛、安全性愛」的約砲論壇在新竹蔓延，不少網友低調註冊成為會員，只要透過條件過濾，就能找到「性致勃勃」的另一半；特別的是，該論壇討論區竟設有「反詐騙」專區，不但將常見援交、詐騙手法統整，還配合實際新聞案例宣導，提醒會「員當「小頭」快控制「大頭」時，仍要懂得自保。

警方認為，約砲行為雖屬兩情相悅，未涉及性交易，仍有可能遭有心人士設局「仙人跳」，萬一砲友已婚，甚至會吃上官司，此外，不斷交換性伴侶還容易染病，勿因一時好奇後悔終生。

法界人士指出，該網路論壇分類中設有「成人貼圖、影片下載區」，即便宣稱架設在美國，但只要維修團隊在台灣，或藉由台灣IP散播裸照、影片供網友瀏覽，就觸犯《刑法》中的散布猥褻物罪，最重可判處2年徒刑。

記者調查，這個網路論壇會員數達萬人，是國內知名約砲交流論壇，論壇宣稱架設在美國，工作人員皆由志願者組成，網站內容以美國當地法律為基礎，會員資格取得不易，基本會員須不斷撰寫約砲心得與戀愛經驗，賺取「威望」與「金幣」，才能提高瀏覽權限。

記者發現，參加約砲的會員分為兩類，包含「單獨赴會的男性或女性」，簡稱「單男」與「單女」，他們會將基本資料PO上討論區，有些會註明年紀、三圍、特長，讓其他會員「投履歷」報名，雙方會先到風景區踏青、遊玩，只要溝通良好，就可到摩鐵「高興」一下。

記者透過論壇內部搜尋，發現新竹地區找砲友的人還真不少，甚至有網友撰寫心得文，表明才註冊成為論壇會員三天，就成功和其他女會員變成砲友。

特別的是，該論壇標榜「安全約砲」，嚴禁從事性交易，討論區還設有「反詐騙」專區，不但教會員如何防範LINE、電話詐騙，還有假援交真詐財的新聞案例，甚至提醒會員別從約砲轉為「換妻」，以免觸法。

廣告
  • 該論壇討論區竟設有「反詐騙」專區，不但將常見援交、詐騙手法統整，還配合實際新聞案例宣導，提醒會「員當「小頭」快控制「大頭」時，仍要懂得自保。（記者王駿杰翻攝）

    該論壇討論區竟設有「反詐騙」專區，不但將常見援交、詐騙手法統整，還配合實際新聞案例宣導，提醒會「員當「小頭」快控制「大頭」時，仍要懂得自保。（記者王駿杰翻攝）

  • 不少網友低調註冊成為會員，只要透過條件過濾，就能找到「性致勃勃」的另一半。（記者王駿杰翻攝）

    不少網友低調註冊成為會員，只要透過條件過濾，就能找到「性致勃勃」的另一半。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仙人跳 性交易 約砲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：標榜安全約砲 交友論壇竟設「反詐騙」專區！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.