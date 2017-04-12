家暴夫行刑式槍殺妻免死 開庭道歉：十二萬分對不起
家暴夫施信誠（前排綠衣者）懷疑妻子有外遇，竟以行刑式手法槍殺妻子，一審判無期徒刑，高院今開延押庭，施男當庭對小姨子道歉表示「十二萬分對不起」，其他人士與本案無關。（記者楊國文攝）
〔記者楊國文／台北報導〕曾對妻子家暴的男子施信誠懷疑妻子有外遇，竟當眾以行刑式手法槍殺妻子，法庭上還嗆法官不敢判他死刑，一審果然判無期徒刑免死，高等法院今召開延押庭，他當庭對妻子妹妹道歉說「十二萬分對不起」，一改曾撂話妻子妹妹若到庭，要把她打死的態度；庭訊後還押看守所，施男將遭延押。
現年46歲的施信誠住彰化，婚後常因瑣事暴怒，對妻子施暴，前年因涉性侵案遭羈押，妻子趁機逃往新北市汐止區躲藏。
施信誠出獄後，多次傳簡訊求妻子回家未獲回應，經四處打聽得知妻子在汐止的寵物店工作，隨即北上找人，他懷疑妻子外遇，做人工流產，去年3月持槍赴寵物店談判，交談短短17秒，就朝妻子的眉心開槍，妻子當場慘死街頭，施逃亡5天後投案。
偵、審期間，施男辯稱與妻子拉扯時「不小心」擊發，曾哭著說他很愛妻子，並在看守所內抄佛經打算燒給妻子，但開庭時卻嗆聲「她再活一次，我再殺她一次！」甚至對娘家所委任的律師比出開槍手勢，嗆小姨子若敢出庭，「我一定打死她！」
一審期間，施男還嗆聲法官「想判死刑，你也不敢」，法警見狀要求施男不可挑釁，將他帶回候審室還押。一審認定，施男因懷疑妻子移情別戀，又對妻子人工流產不諒解，才痛下殺手，與無端殺人有「一線之隔」，今年一月判他無期徒刑。檢方不服，上訴高院。
高等法院今召開延押庭，在押的施男被提訊出庭，他對延長羈押無意見，一改先前兇狠嗆妻子妹妹態度，改口向她道歉表示「我錯得很徹底，十二萬分對不起，我知道原諒要很大勇氣，我不奢求妳原諒」。
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