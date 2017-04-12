追債闖他人住處開槍 惡男被起訴

2017-04-12 12:15

〔記者黃建華／高雄報導〕俗話說：「冤有頭、債有主！」周姓男子追債，找不到綽號「洋基」、「阿坤」的欠錢者，竟糾眾持槍闖入「洋基」的張姓友人住處逼其交人，嚇得張男與胞弟、女友躲進臥室，以衣櫃擋門，周男踹不開門，朝房門連開2槍貫穿木門、衣櫃揚長而去，周男落網雖辯稱「只是想嚇嚇對方」，但雄檢仍將全案依殺人未遂、槍砲等罪起訴。

這起槍擊案發生在去年12月30日凌晨3點40分，高雄鳳山區張姓男子與胞弟、女友等3人在家時，突有2部轎車共5人登門，其中，周男持一把手槍闖入屋內，要張姓被害人等交出綽號「洋基」、「阿坤」等人。

張姓兄弟等3人見對方來勢洶洶又持槍，逃入臥室反鎖房門，並以衣櫃擋住門，並以身體抵住衣櫃，防止周男等人進入，周男踹門破壞未果，無法進入，竟持槍在木質門外朝房內連開2槍貫穿後逃逸。

鳳山警分局事後獲報，於今年1月1日逮捕周男，並於鳳山區一處電線桿下起獲兇槍，供稱槍械是從綽號「啟宏」的友人處取得。

周男在檢方偵查時辯稱「沒有殺人犯意，開槍只是要嚇嚇對方」，但檢方認為隨意朝放內開槍可能造成傷亡，仍將周男依殺人未遂罪、槍砲等罪起訴。

不過，警方追槍械來源，沒逮到「啟宏」，反而查獲曾與周男買賣槍械價格沒談攏的改造槍械集團。