司改會議》陳瑞仁提案變更議程 瞿海源拍桌動怒…

司改國是會議第三組今開會討論司法官晉用與監督等議題，圖（中）為召集人瞿海源。（記者黃欣柏攝）

2017-04-12 12:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今於廉政署舉行第3組分組討論，不料稍早驚傳分組因議程問題爆出火藥味，原因是法務部參事陳瑞仁在開始討論前提議變更議程，認為應先討論檢察官定位問題，避免各委員持續在該議題上隔空交戰，但分組召集人瞿海源並不同意，要求陳瑞仁撤案，否則將辭去召集人職務。

據了解，檢察官定位問題是該組議題中最受注目、也引起最多筆戰的項目，陳瑞仁今提議變更議程，先行討論該題目後，同組委員、律師陳重言也附議該提案，但瞿海源對此似有不同意見，甚至一度拍桌動怒，上演分組召集人與副召集人互槓場面，最後陳瑞仁為了會議和諧，只好先撤回提案，但仍強調自己認為先討論檢察官定位問題，能讓後續開會更加順利。