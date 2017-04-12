| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

司改會議》陳瑞仁提案變更議程 瞿海源拍桌動怒…

司改國是會議第三組今開會討論司法官晉用與監督等議題，圖（中）為召集人瞿海源。（記者黃欣柏攝）

2017-04-12  12:16

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今於廉政署舉行第3組分組討論，不料稍早驚傳分組因議程問題爆出火藥味，原因是法務部參事陳瑞仁在開始討論前提議變更議程，認為應先討論檢察官定位問題，避免各委員持續在該議題上隔空交戰，但分組召集人瞿海源並不同意，要求陳瑞仁撤案，否則將辭去召集人職務。

據了解，檢察官定位問題是該組議題中最受注目、也引起最多筆戰的項目，陳瑞仁今提議變更議程，先行討論該題目後，同組委員、律師陳重言也附議該提案，但瞿海源對此似有不同意見，甚至一度拍桌動怒，上演分組召集人與副召集人互槓場面，最後陳瑞仁為了會議和諧，只好先撤回提案，但仍強調自己認為先討論檢察官定位問題，能讓後續開會更加順利。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 司改會議 檢察官定位 瞿海源 陳瑞仁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：司改會議》陳瑞仁提案變更議程 瞿海源拍桌動怒…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.