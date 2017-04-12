烏鴉嘴？ 她大叫「會出事」下一秒真撞了！

白色轎車失控衝撞護欄後停在車道上。（翻攝自王姓民眾臉書）

2017-04-12 11:33

〔記者湯世名／彰化報導〕烏鴉嘴？一輛白色轎車昨天深夜大雨中行經省道台74線中彰快速道路彰化路段時，車速相當快，一旁轎車王姓駕駛的妻子見狀直呼：「下雨路滑還開這麼快，一定出事！」沒想到話才剛說完，白色轎車壓過積水處突然「飄移」失控衝撞內側護欄，整輛車大轉180度後停住，所幸駕駛並無大礙，影片PO上網後，網友都驚呼「真邪門！」還有人說是「神預言！」

王姓男子受訪表示，昨天將這段行車紀錄器拍攝的影片PO上網，影片內容為昨天深夜11點多，王姓男子駕駛轎車載妻子沿中彰快速道路台中往彰化方向行駛時，該路段正下著大雨，外側車道突然出現1輛白色轎車，以超高車速超越該車，其妻見狀脫口而出：「下雨路滑還開這麼快，不怕出車禍嗎？」

沒想到，話才剛講完不到5秒，該輛白色轎車壓過一處積水區時突然大失控，直接衝撞內側護欄，整個車身大轉180度後停在車道上，後方車輛都趕緊煞車或放慢車速繞過，所幸白色轎車駕駛旋即下車查看，並無大礙。

王姓男子將影片PO上網，並表示當時該輛轎車時速至少130公里以上，其妻還說「下雨路滑還開這麼快，一定出事！」結果10秒內就撞了，網友看到該段影片紛紛留言說：「真邪門！」還有人說：「明天都要上映玩命關頭8了...」、「很烏鴉嘴耶」，另有網友說：「真是神預言！」

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