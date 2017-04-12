肇事和解 莽男仍被判1年要坐牢
2017-04-12 11:35
〔記者項程鎮／台北報導〕嘉義男子陳建志開車肇事撞傷孕婦後，迅速駕車逃離現場，雖然只造成孕婦初期陰道出血，且雙方達成和解，但台南高分院認為他是危險駕駛累犯，還企圖找哥哥頂罪，仍判處1年1月徒刑，上訴後被最高法院駁回確定。
判決指出，去年5月2日晚上7點28分，陳男駕駛自小客車行經嘉義市區，以時速40公里追撞前方轎車，導致被撞車內剛懷孕的婦人下體出血，陳男因多次開車肇事而心虛，沒下車察看、也沒報警就加速逃逸，陳男事後還找哥哥到派出所替他頂罪。
一審嘉義地院輕判7月，檢方上訴後，台南高分院認為，陳男肇事後隔了1個月才到案，到案前還先與被害人以19萬5千元達成和解，明顯無意承擔罪責、還企圖找哥哥頂罪，因此雖已和被害人和解，判7月仍太輕，改處1年1月徒刑，上訴後被最高法院駁回。
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