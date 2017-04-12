涉租藥師牌詐領健保藥事給付 醫師吃官司
2017-04-12 11:29
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名車姓開業醫師，明知張姓藥劑師未在其開設的診所執行藥品調劑業務，竟涉嫌以每月4千元代價的「租牌」方式，由車姓醫師在看診病例上，不實登載藥師為張男，以此不實藥事服務記錄向健保署申領藥事服務費用達122萬餘元，高雄地檢署今將車男依詐欺罪嫌起訴。
檢方起訴指出，涉案車姓醫師在高雄市開設診所，與健保署簽訂全民健保特約醫事服務合約機構，自101年6月到103年８月，明知張姓藥劑師（另為緩起訴處分）並未在其診所執行藥品調劑業務，卻以每月以4千元代價的「租牌」方式，由車姓醫師在看診病例上，不實登載藥師為張男，以此不實藥事服務記錄透過網路向健保署申領藥事服務費用達122萬餘元，足生損害健保署對醫療給付費用審查核發作業的正確性。
案經健保署高屏業務組於104年1月間查訪發現，由衛福部中央健保署函送雄檢偵辦。車、張於檢方偵查時坦承不諱，雄檢將張姓藥師緩起訴，車姓醫師則依詐欺罪嫌起訴。
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