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淡水傳貨車直衝超商 店員受困櫃台釀4傷 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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買蛋糕探望阿嬤卻被逮 原來他是...

2017-04-12  11:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒品害人不淺！年僅19歲的吳姓男子交損友染毒，因未向檢方報到遭通緝，他買蛋糕準備探望阿嬤，在超商前遇到高雄新興區警方，被員警查出被通緝在案，吳男轉而抱怨「是媽媽沒帶我去報到」，不禁令員警搖頭。

中正三所今日表示，警方巡邏行經六合一路、開封路口，見一名黑衣男子拿著2塊巧克力蛋糕，站在超商外等人，還不時東張西望，形跡相當可疑，員警上前盤查，吳男表示在超商旁等媽媽，當欲查證他的身分時，吳男似乎不願配合，員警感到可疑。

員警查詢眼前這名年僅19歲男子時，警用電腦顯示「查捕逃犯」，警方立即宣告他的權利，今年3月下旬他因毒品案，遭高雄地檢署通緝，吳男驚覺情勢不對，立即轉身逃跑，警方立追捕3分鐘就將他壓制逮捕。

吳男表示，本來買了2塊巧克力蛋糕要去探望阿嬤，不想讓阿嬤擔憂，希望警察不要抓他，警方調查，吳男沒有繼續升學，看似積極進取地到水電行當學徒，卻誤交損友沾毒，吳母趕到派出所關心，難過的母親什麼話也沒說，只默默地為自己的兒子披上外套保暖，警方告誡吳男要痛改前非，別再讓母親和阿嬤擔心。

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  • 19歲男子稱買蛋糕探望阿嬤，卻被警方逮捕，原來他沾毒未到案被通緝。（記者黃良傑翻攝）

    19歲男子稱買蛋糕探望阿嬤，卻被警方逮捕，原來他沾毒未到案被通緝。（記者黃良傑翻攝）

  • 19歲男子稱買蛋糕探望阿嬤，卻被警方逮捕，原來他沾毒未到案被通緝。（記者黃良傑翻攝）

    19歲男子稱買蛋糕探望阿嬤，卻被警方逮捕，原來他沾毒未到案被通緝。（記者黃良傑翻攝）

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