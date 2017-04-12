稱追憶年輕熱血 他擁長槍滿足增長的快感渴望
2017-04-12 11:14
〔記者張瑞楨／台中報導〕66歲的熊姓銀行退休主管，一人獨居新北市，他愛槍成痴，不僅購買威力不低的長槍5把，還買了威力強大的「喇叭彈」，台中市警局刑警大隊偵四隊查緝時，他說，他從小就喜愛槍，但年輕時忙工作事業，無多餘時間玩槍，退休之後才能盡情玩槍，沒有拿槍枝沒有從事不法行為，他只是不忘年輕時的熱血情懷，槍枝威力愈買愈大，才能滿足自己不斷增長的快感與渴望，全案依槍砲彈藥刀械管制條例法辦，新北地檢署裁定交保。
中市刑大偵四隊於上月底持搜索票，搜索熊姓老翁位於新北市板橋區的住處，他原本與妻子兒女住台北市，卻在退休後選擇獨居於新北市，他說「一個人住比較清幽」，警方查扣威力不低的長槍5枝，包括西班牙GAMO廠製造的DEL TAMAX 4.5mm及SHADOWX 5.5mm各1枝，中國工字牌4.5mm及5.5mm長槍各1枝，上述4枝是彈簧推進，另1枝為KJWORKS 6mm長槍，是壓縮二氧化碳擊發鋼珠彈丸，經於現場試射貫穿測試鋁板，都具有相當威力。
熊姓老翁說，他從小就對槍枝很有興趣，不過，青壯年時代忙著工作，沒有閒暇玩槍，退休之後仍無法忘情年輕時的熱血，遂透過網路，從空氣槍枝或生存遊戲的討論論壇中，摸索熟悉空氣槍的結構、原理與種類，相當熟悉之後，透過網路買槍，每把數千元不等。
不過，初期購買的槍，熊姓老翁認為威力不夠，無法滿足自己的快感，在「欲求不滿」情形下，槍愈買威力愈大，來滿足自己的快感，他還在家中以圓形時鐘當靶射擊，但他強調不曾拿到戶外射擊，更不曾拿槍犯法，警方初步鑑定具殺傷力，新北地檢署先裁定交保，等刑事警察局的複驗結果出爐後再議。
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